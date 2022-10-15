Maden ocağındaki patlamada ölenlerin sayısı 25’e yükseldi

Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Saat 18.15 sularında -300 kodunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25’i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul’a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.