banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor

Maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Zonguldak’ta özel bir maden şirketinin sahasında bulunan ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçiden biri kurtarıldı. Erdal A. isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Asayiş 18.10.2021, 16:09
Maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Zonguldak’ta özel bir maden şirketinin sahasında bulunan ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçiden biri kurtarıldı. Erdal A. isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kilimli ilçesi Güntepe Hoşgörü Sokak üzerinde meydana geldi. Özel bir maden şirketinin sahasında ruhsatsız olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte Serkan K. ile Erdal A. isimli işçiler mahsur kaldı. Serkan K. isimli işçi, mesai arkadaşlarının çabasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göçükte mahsur kalan Erdal A.’yı kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait tahlisiye ekipleri hazırlık yaparak maden ocağına indi.

Bölgeye acil sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de maden ocağı önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Diğer yandan, göçüğün meydana geldiği bölgede tahkimat yapabilmek için çevrede bulunan maden ocaklarından tahkimat malzemesi temin edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2