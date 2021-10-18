Maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Zonguldak’ta özel bir maden şirketinin sahasında bulunan ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçiden biri kurtarıldı. Erdal A. isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kilimli ilçesi Güntepe Hoşgörü Sokak üzerinde meydana geldi. Özel bir maden şirketinin sahasında ruhsatsız olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte Serkan K. ile Erdal A. isimli işçiler mahsur kaldı. Serkan K. isimli işçi, mesai arkadaşlarının çabasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göçükte mahsur kalan Erdal A.’yı kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait tahlisiye ekipleri hazırlık yaparak maden ocağına indi.

Bölgeye acil sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de maden ocağı önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Diğer yandan, göçüğün meydana geldiği bölgede tahkimat yapabilmek için çevrede bulunan maden ocaklarından tahkimat malzemesi temin edildi.