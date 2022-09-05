Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesinde meydana gelen iş kazasında R.K isimli madenci yüzümden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Türkiye Taşkömürü(TTK)Kozlu Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K isimli madenci üretim esnasında yüzüne taş düştü. Yüzünden yaralan R.K isimli madenci için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri R.K isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan R.K isimli madencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.