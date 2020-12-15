Maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kilimli’ye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre ocakta çalışan Dursun Arabacı (41) tavandan taş düşmesi nedeniyle oluşan göçükte yaralandı. Göçük altında kalan maden işçisi arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocaktan kurtarılan maden işçisine ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalesinin ardından maden işçisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.