Maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçiden ikisi yapılan çalışmalar sonucu çıkarılırken, mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.