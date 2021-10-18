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Maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Asayiş 18.10.2021, 15:36
Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçiden ikisi yapılan çalışmalar sonucu çıkarılırken, mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.