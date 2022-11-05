Maden işçisi Taner Şen son yolculuğuna uğurlandı

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrasında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınan ve kazadan 21 gün sonra vefat eden maden işçisi Taner Şen, memleketi Bartın’da son yolculuğuna uğurlandı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022 Cuma günü meydana gelen maden kazasında yer altında olan ve yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan madenci Taner Şen (30), tedavisinin 21. gününde hayatını kaybetti.

Şen’in cenazesi gece saatlerinde İstanbul’dan alınarak memleketi Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyüne getirildi.

Cenaze töreni öncesinde evinin önünde Kur’an-ı Kerim okunan Şen için dualar edildi. Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, maden işçisinin acılı annesi Sevim Şen’e başsağlığı dileklerinde bulundu.

Evininin önünde helallik alınmasının ardından madencinin cenazesi köy meydanına getirildi. Buradaki cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ömer Keskin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından madenci Taner Şen’in cenazesi Gömü köyü mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.