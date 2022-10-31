Maden faciasında müessese müdürü adliyeye sevk edildi

Bartın’da meydana gelen maden faciasındaki soruşturmada gözaltına alınan TTK Amasra Müessese Müdürü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde geçen 14 Ekim günü meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltındaki Müesesese Müdürü Cihat Özdemir’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 20’si adliyeye sevk edilmiş, 5 kişi Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer 15 kişinin adliyedeki işlemleri sürerken TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve maden mühendisi Hidayet Gökdere geniş güvenlik önlemleri altında Amasra Adliyesi’ne sevk edildi.

İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural’ın Amasra Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül’ün İstanbul’da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.