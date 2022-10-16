Maden facianın yaşandığı bölgeden çalışmalar sürüyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği maden içerisinde oluşan göçüklerin tamiri noktasında çalışmalar sürerken içeride biriken gaz ve duman tahliyesi işlemleri devam ediyor.

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında ilk belirlemelere göre grizu patlaması nedeniyle meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Ocak içerisinde kalan işçilerin tamamının çıkarılması sonrası bölgede çalışmalar sürüyor. Ekipler bir taraftan içeride oluşan göçüklerin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da biriken gaz ve dumanın tahliyesine devam ediyor.