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Madagaskar’da heyelan felaketi: 6 ölü
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da meydana gelen heyelanda otoparktaki araçların yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınabmıyor.
Asayiş 25.01.2022, 13:51
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da meydana gelen heyelanda otoparktaki araçların yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınabmıyor.
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’nun Ankadifotsy bölgesinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle otoparkta bulunan araçların yerleşim bölgesine düşmesi sonucu çoğu ev yıkılırken 6 kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yerel İtfaiye Sözcüsü Kaptan Ralimbison, enkaz altında kaldığı düşünülen bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.