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Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı

Tekirdağ’da arkadaşlarıyla maç oynarken kale direği üzerine devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 07.08.2021, 20:40
Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı

Tekirdağ’da arkadaşlarıyla maç oynarken kale direği üzerine devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’ndeki bir okulun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan 6 yaşındaki Tarık D’nin üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden çıkan kale direği devrildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Tarık D. daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarık D. kurtarılamadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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