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Macron’un Hitler’e benzetildiği afişi asana 10 bin euro ceza

Fransa’da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Adolf Hitler’e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori’yi "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaretten" 10 bin euro para cezasına çarptırdı.

Asayiş 18.09.2021, 17:14
Macron’un Hitler’e benzetildiği afişi asana 10 bin euro ceza

Fransa’da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Adolf Hitler’e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori’yi "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaretten" 10 bin euro para cezasına çarptırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Adolf Hitler’e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori hakkında Temmuz ayında bulunduğu suç duyurusunun ardından görülen dava sonuçlandı. Toulon kentindeki mahkeme, Flori’ye "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaretten" 10 bin Euro para cezası verdi. Michel-Ange Flori, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, temyize gideceğini belirtti. Flori karara tepkisini ise, "Cumhurbaşkanı, kendisi söz konusu olduğu durumlar hariç, ifade özgürlüğünü savunmada çok hızlı" ifadeleriyle gösterdi. "Herkes duvara yazıyordu, ben afişe aktardım" diyerek kendisini savunan Flori, karikatürle ifade tarzının eski dönemlere dayandığını söyledi. Savcı Laurent Robert ise iddianamesinde afişin "açık bir zarar verme arzusu" içerdiğini ifade etti.

Macron, Hitler’e benzetilmişti

Fransa’da Macron’un bazı meslek gruplarına yönelik zorunlu aşı ve sağlık kartı uygulaması büyük tepki çekmişti. Michel-Ange Flori, 19 Temmuz’da Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerindeki reklam panolarına Macron’un Hitler’e benzetildiği, üzerinde "İtaat et, aşı ol" ifadesinin yer aldığı afişler asmıştı. Macron, avukatları aracılığı ile Flori hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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