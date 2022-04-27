Macron’a domatesli saldırı

Fransa’da 4 gün önce yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, başkent Paris’in de bulunduğu İle-de-France bölgesindeki Cergy şehrindeki bir pazarı ziyaret etti. Gezisi sırasında Fransızlarla sohbet eden Macron’a bir kişi domates sosu fırlattı ancak sos Macron’un arkasındaki 2 kişiye isabet etti. Güvenlik servisi Macron’u korumak için hemen şemsiye açtı.

Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Macron, oyların yüzde 58.5’ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

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