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M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında saldırı
SURİYE’DE BULUNAN M4 KARAYOLUNDA RUS DEVRİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN RUS ASKERİ ARACININ GEÇİŞİ SIRASINDA RPG FÜZESİYLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Asayiş 25.08.2020, 10:30
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Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında RPG füzesiyle saldırıda bulunuldu.
Stratejik öneme sahip M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri devam ediyor. Suriye’nin kuzeybatısındaki Urem Al-Kubra kasabası yakınlarından geçen Rus devriyesi sırasında RPG füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından RPG füzesi atıldı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklara göre, Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.
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