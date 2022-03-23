Lviv’de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı

Ukrayna’nın batısındaki Lviv’de Rus saldırılarına karşı şehrin savunmasının arttırılması kapsamında mevcut kontrol noktaları güçlendirilirken, sayıları arttırıldı. Demir bariyerin bulunduğu noktalara ise siper kazılarak kum torbaları koyuldu.

Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv şehrinde Rusya’nın muhtemel saldırılarına karşı güvenlik önlemleri attırıldı. Geçtiğimiz günlerde yön tabelalarının kapatıldığı şehirde şimdi de kontrol noktaları güçlendirilmeye ve sayıları arttırılmaya başlandı. Genelde şehre girişlerde yer alan kontrol noktaları, şehir içinde farklı noktalara da kuruldu. Muhtemel saldırılarda tank ve zırhlı araçları durdurmak için yollara koyulan çok sayıda demir bariyerin bulunduğu noktalar da siper kazılarak kum torbalarıyla güçlendirildi.