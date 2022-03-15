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Lviv’de halk son çareyi AVM otoparkına sığınmakta buldu! Lviv sirenler yükseliyor...
Ukrayna’nın Lviv kentinde sabah saatlerinde çalmaya başlayan sirenlerin ardından sokakta olan siviller alışveriş merkezinin kapalı otoparkına sığındı.
Asayiş 15.03.2022, 15:03 15.03.2022, 15:34
Ukrayna’nın Lviv kentinde sabah saatlerinde siren sesleri yükseldi. O anlarda sokakta olan birçok kişi panik halinde bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına sığındı. Yaklaşık 5 dakika boyunca çalmaya devam eden siren sesleri altında otoparkın güvenli bölgelerinde korkuyla bekleyen siviller, yapılan anons sonrasında otoparktan ayrıldı.