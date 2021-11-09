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Lütfü Türkkan’ın Bingöl ziyareti sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda İstanbul’da gözaltında alındı.
Lütfü Türkkan’ın Bingöl ziyareti sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda İstanbul’da gözaltında alındı.
Asayiş 09.11.2021, 13:33
Lütfü Türkkan’ın Bingöl ziyareti sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda İstanbul’da gözaltında alındı.
(İSTANBUL) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür ettiği olay sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda İstanbul’da gözaltında alındı.