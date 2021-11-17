Lunaparktaki gondol yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, lunaparkta bulunan gondol yanıp küle döndü. Gondolun yandığını görenler itfaiyeye haber vererek yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi kordon boyundaki lunaparkta bulunan gondol elektrik kontağı yüzünden aniden alev aldı. Gondolun yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Yangın, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın ile ilgili polis ve itfaiye çalışma başlattı.