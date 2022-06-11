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Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Antalya Atatürk Parkında bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğelence aletinin bağlantı yerinden koplaması sonucu yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı.
Asayiş 11.06.2022, 15:06
Antalya Atatürk Parkında bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğelence aletinin bağlantı yerinden koplaması sonucu yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı.