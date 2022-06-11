banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı

Antalya Atatürk Parkında bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğelence aletinin bağlantı yerinden koplaması sonucu yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı.

Asayiş 11.06.2022, 15:06
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı

Antalya Atatürk Parkında bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğelence aletinin bağlantı yerinden koplaması sonucu yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur