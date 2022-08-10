banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Lunapark kazasında 1 kişi tutuklandı

Giresun’da 1 polisin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 10.08.2022, 22:47
Lunapark kazasında 1 kişi tutuklandı

Giresun’da 1 polisin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun’da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin hayatını kaybettiği, biri polis memuru 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.K., A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra Giresun Adliyesi’ne sevk edilenlerden S.K. tutuklanarak cezaevine konulurken A.K. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu