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Lüleburgaz’da 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE OTOMOBİL, İŞ YERİ VE EV HIRSIZLIĞI GİBİ SUÇLARDAN 13 AYRI KAYDI BULUNAN B.A YAKALANDI.

Asayiş 07.10.2020, 15:32
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Lüleburgaz’da 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil, iş yeri ve ev hırsızlığı gibi suçlardan 13 ayrı kaydı bulunan B.A. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takibi sonucunda yakalandı.

Lüleburgaz’da bir ay içerisinde 6 ev, 1 iş yeri ve 5 otomobilden hırsızlık yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kapsamlı çalışması ve güvenlik kameralarının izlenmesiyle şüpheli şahıs B.A. yakalandı.

Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, Lüleburgaz Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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