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Lüks yat cayır cayır yandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde cayır cayır yanan yatı söndürmek için ekipler müdahalede bulundu.
Asayiş 11.06.2022, 12:46
Muğla’nın Marmaris ilçesinde cayır cayır yanan yatı söndürmek için ekipler müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Hisarönü Körfezi’ndeki 23 metrelik Amerikan bayraklı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bir anda bütün yatı saran alevler sonrası bölgeye Datça Liman Başkanlığı ekipleri, kıyı emniyet botu ve sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler yattaki alevleri söndürmek için müdahalede bulundu.