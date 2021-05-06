banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı

Bursa’da gece yarısı 15 katlı lüks rezidansa bisikletle gelen iki hırsız site yöneticisinin bulunduğu odaya girerek içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş 06.05.2021, 10:10
Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı

Bursa’da gece yarısı 15 katlı lüks rezidansa bisikletle gelen iki hırsız site yöneticisinin bulunduğu odaya girerek içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay merkez ilçe Osmangazi’ye bağlı Güneştepe Mahallesi Turfan sokakta meydana geldi.

Tam kapanmayı fırsat bilen hırsızlar, Güneştepe Mahallesi’nde bulunan 15 katlı lüks rezidansı hedef seçtiler. Sitenin açık bırakılan oto park kapısından bisikletle giren hırsızlar site yönetimi için kullanılan odada bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştılar.

Site yöneticisi Bayram Özçelik, bilgisayarda önemli bilgiler olduğunu belirterek, hırsızların bulunması için polisten yardım istedi.
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu