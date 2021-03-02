Lüks otomobilin çarptığı araç dükkana girdi: 3 yaralı

Samsun’da öğle saatlerinde lüks bir otomobilin de karıştığı kazada bir otomobil simit satışı yapan dükkanın içine girdi. Kazara 3 kişi yaralanırken, 3 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 06 ZKG 92 plakalı Porsche marka lüks otomobil, Fiat marka otomobile seyir halindeyken arkadan çarptı. Hızlı çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan öndeki 34 DFR 449 plakalı Fiat marka otomobil bir otomobile de çarparak simit satışı yapan dükkana girdi. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenilirken, park halindeki bir otomobilin de zarar gördüğü kazada 3 otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, yol yarım saat trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen çekiciler ile otomobiller kaza yerinden kaldırılarak, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Samsun’un insan ve araç trafiği en yüksek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü.