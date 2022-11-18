Lüks otomobilde kedi seferberliği

Gaziantep’te lüks bir otomobilin ön kaportasına giren kedi itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokakta park halinde bulunan lüks bir otomobilin ön kaportasına kedi girdi. Kediyi sesinden fark eden sürücü, hayvanın zarar görmemesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma ile önce kedinin yerini tespit etti. Ardından ise aracın kaportasını söken ekipler, kediyi mahsur kaldığı bölmeden kurtardı.

Özgürlüğüne kavuşan kedi, bir süre sonra kayıplara karıştı.