Lüks otomobil hurdaya döndü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı
SİVAS’TA BETON MİKSERİNE ARKADAN ÇARPAN LÜKS OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, İÇERİSİNDEKİ 2’Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Sivas’ta beton mikserine arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü, içerisindeki 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas istikametinde meydana geldi. M.A.S. yönetimindeki 58 ABK 328 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, bilinmeyen bin nedenle önünde bulunan İ.A. yönetimindeki 58 NZ 684 plakalı beton mikserine çarptı. Beton mikserine arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile K.P.S. (11), S.S. (35) ve M.H.S. (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan K.P.S. ve S.S.’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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