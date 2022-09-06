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Lüks otelde yangın paniği
Bursa’da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı.
Asayiş 06.09.2022, 06:37
Bursa’da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı.
Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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