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Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 02.06.2021, 08:27
Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu Araklı ilçesi Sahil mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Hasan Karabıyık yönetimindeki 61 ACH 705 plakalı Chevrolet marka lüks jip, ilçenin Sahil mahallesi mevkiinde park halindeki 31 RBZ 53 plakalı yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren jipte bulunan sürücü Hasan Karabıyık ağır yaralanırken, Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karabıyık’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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