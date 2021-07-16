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Lüks cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Çankırı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya lüks cip çarptı. Kazada yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Asayiş 16.07.2021, 23:22
Lüks cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Çankırı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya lüks cip çarptı. Kazada yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çankırı - Yapraklı yolu istikametinde seyir halindeki A.Y. idaresindeki lüks cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Uludağ’a (45) çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Uludağ’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uludağ’ın cenazesi Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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