Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!

Diyarbakır'da lüks marka aracının yıllık Kasko, ÖTV, MTV ile Sigorta masrafları yüksek çıkınca aracı önce trafikten çektiren, ardından da sahte plaka takarak tekrar trafiğe çıkan hakim Mesut Karadağoğlu "Resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme sanığın kişilik özellikleri nedeniyle cezayı 1 yıl 8 aya indirip 5 yıl süreyle erteledi. Hakim hakkında Hakimler Savcılar Kurulu da idari soruşturma başlatmıştı.

Mahkeme, sanık hâkimin her ne kadar ifadesinde satış ilanı için araca plakaları takıp fotoğraf çektirdiğini iddia etmiş olsa da, fotoğraf ve satış ilanını gösteren bir delil bulunmadığına dikkat çekti.

Mahkeme, sanığın vergi giderlerinin yüksek oluşu nedeniyle aracı trafikten çektirdiğini, ardından da araca ait olmayan iki aynı sahte plakayı takarak yeniden trafiğe çıktığını vurguladı.

Savunmasına suçtun kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediğini belirten mahkeme, hakim Mesut Karadağoğlu'nu "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme sanığın duruşmadaki olumlu tavırları ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak cezasını 1 yıl 8 aya indirip 5 yıl süreyle erteledi.

Özgür Cebe/Sabah