Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Lüks araçlarıyla geldikleri Düzce’de çöpten yemek yer gibi yaparak insanların duygularını sömüren dilenciler, zabıta ekiplerine yakalandı. Foyası ortaya çıkan dilenciler, lüks araçları ile kentten ayrıldı.

Düzce’de halkın huzuru ve insanların duygularını suistimal eden dilencilere yönelik denetimlerde yakalan dilenciler pes dedirtti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetimlerde, şehir dışından gelerek dilendiği tespit edilen şahısları suçüstü yakaladı. Karabük’ten Düzce’ye lüks araçlarıyla geldikleri ve çöp konteynerlerinden topladıklarını yer gibi yaparak halkın duygularını istismar ettikleri belirlenen dilenciler, zabıta ekiplerince yakalandı. Haklarında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapılan dilenciler, ekiplerin tutanak tutmasının ardından, lüks araçlarına binerek şehirden ayrıldı.