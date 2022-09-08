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Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Bursa’da lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Asayiş 08.09.2022, 07:13
Bursa’da lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 04.00 sıralarında Ürünlü Mahallesi, İzmir Yolu üzerinde bulunan lüks bir araç firmasının bakım merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, dumanlar otomobil bakım merkezini sararken, görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 2 saat müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında sızan yağdan dolayı herhangi bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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