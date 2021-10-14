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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
- Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde kalabalığın üstüne ateş açılması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde kalabalığın üstüne ateş açılması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Asayiş 14.10.2021, 12:41
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde kalabalığın üstüne ateş açılması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.