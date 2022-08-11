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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu.

Asayiş 11.08.2022, 19:12
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu.

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