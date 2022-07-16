banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Lübnan’da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

Lübnan’da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.

Asayiş 16.07.2022, 23:31
Lübnan’da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

Lübnan’da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.

Lübnan’ın Arsal kasabasında 40 tondan fazla taş taşıyan kamyon kontrolünü kaybederek birden fazla araca çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, kamyon şoförünün ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer kazanın kamyonun frenlerindeki bir arızadan meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
açık