Lübnan’da şiddetlenen protestolarda 220 yaralı

Lübnan’ın Trablusşam kentinde korona virüs önlemlerine karşı başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda halk ve polis arasında şiddetlenen çatışmalarda 220 kişi yaralandı.

Lübnan’da alınan korona virüs önlemlerine karşı başlayan eylemler kısa sürede hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Eylemler, ülke genelinde devam ederken ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde giderek şiddetleniyor. Trablusşam’daki gösterilerde eylemciler ve polis arasında yaşanan çatışmalarda tansiyon yükseldi. Çöp konteynırlarını ateşe veren eylemciler, yanan lastiklerle bazı yolları ulaşıma tamamen kapattı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı, havaya ateş açtı.

Trablusşam’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden protesto ve çatışmada yaralananlar oldu. Olaylarda 220 kişi yaralanırken, 66’sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, Lübnan Sivil Savunma ekipleri tarafından farklı hastanelere sevk edildi. Yaralıların arasında sivillerin yanı sıra polis de bulunuyor.

Öte yandan, Lübnan’da geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak’ta başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı 25 Ocak yerine 8 Şubat’a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat’a kadar uzatılması ve ülkedeki ekonomik kriz halkın tepkisine yol açmıştı.