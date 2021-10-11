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Lübnan’da petrol tesisinde yangın
Lübnan’ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri’nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.
Asayiş 11.10.2021, 11:25
Lübnan’ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri’nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.
Lübnan’da elektrik kesintileri yaşanırken, ülkenin güneyinde bulunan petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenmezken, bölgeden siyah dumanlar yükseldi. Lübnan ordusu tesisi tahliye ederken, bölgede trafik akışı da durduruldu.