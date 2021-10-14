Lübnan’da Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: En az 2 ölü, 8 yaralı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’ı protesto etmek için toplanan Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine ateş açılması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir araya gelen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri tarafından, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’a yönelik düzenlenen protesto gösterisinde silah sesleri yankılandı. Lübnan ordu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Beyrut’ta Adalet Sarayı’na yürümek isteyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine, kentte yer alan ve Hıristiyan halkın yaşadığı Ain el-Remmaneh semtinden geçtiği sırada toplanan kalabalığa ateş açılması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, kalabalığa ateş açılmasının ardından karşılıklı çatışmanın başladığını kaydetti. Yaşanan olayın ardından Lübnan ordusu ise bölgede yoğun bir şekilde konuşlanırken, bölgede en az 2 patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Ayrıca saatlerce süren silah seslerinin ardından görgü tanıkları tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamalarda, birçok silah ve havaya atılan roketatarların patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan, Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Meydana gelen patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar ise, Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos’u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. Bitar 2 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise soruşturmada Lübnan’ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq’un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep emişti.