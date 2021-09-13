Lübnan’da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

Lübnan’da bir diş kliniğinde jeneratörün patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Lübnan’ın güneyindeki Tire kentinde Al-Istiraha Caddesi’ndeki 5 katlı bir binanın 2’inci katında bulunan bir diş kliniğinde kullanılan jeneratörün patladığı bildirildi. Patlama sonucu 1’i diş hekimi ve 1’i hemşire olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarında hafif yanıklar olduğu ifade edildi. Patlama nedeniyle binada ağır hasar meydana geldiği ve patlama sonrasında yangın çıktığı aktarıldı. Olay yerine sivil savunma ekipleri, Kızılhaç ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Jeneratörün patlamasının nedeni bilinmezken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığı Lübnan’da çoğu bölgelerde özel elektrik jeneratörleri kullanılıyor.