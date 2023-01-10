Lübnan’da bankaya silahlı saldırı

Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde orduda görevli bir kişi çalışanla tartıştıktan sonra bankaya silahla saldırdı.

Lübnan’da bankadan para çekim işlemlerine getirilen kısıtlamalar devam ederken, bir kişi bankaya silahla saldırdı. Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde Lübnan ordusunda görevli Muhammed Q. isimli şahıs, banka çalışanı ile tartışmasının ardından silahıyla bankanın girişindeki cam kapıya ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırgan gözaltına alındı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, silahlı adamın bankanın içine girmeye çalıştığı ve banka çalışanları tarafından engellendiği, bu sırada adamın bankanın girişindeki cam kapıya ateş ettiği görüldü.

Lübnan’da 2019’dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle para çekim işlemlerine getirilen kısıtlamalar sonrası son dönemde banka şubelerine yapılan baskın ve rehin alma olayları sık sık yaşanıyor.