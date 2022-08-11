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Lübnan’da bankada rehine krizi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen silahlı şahıs, benzin bidonuyla girdiği bankada çalışanları ve müşterileri rehin aldı.

Asayiş 11.08.2022, 15:32 11.08.2022, 15:40
Lübnan’da bankada rehine krizi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta silahlı şahıs, bir bidon benzinle Hamra semtindeki Federal Banka şubesine girdi. Banka hesabında bulunan yaklaşık 200 bin doları çekmek isteyen şahıs, olumsuz yanıt alınca yakınlarının hastanede olduğunu belirterek yeniden parasını istedi. Silahını çıkaran saldırgan, banka çalışanlarını ve bazı müşterileri rehin aldı. İçeride kaç müşteri veya çalışan olduğu bilinmezken, bazı müşterilerin saldırganın kapıları kapatmadan önce kaçmayı başardığı belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi, saldırganla pazarlık yapılacağı öğrenildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde iki polisin rehinelerden birinin serbest bırakılmasını istediği, ancak saldırganın olumsuz yanıt verdiği görüldü. Saldırganın olay yerinde olan kardeşi Atef al-Sheikh Hussein medyaya yaptığı açıklamada, kardeşinin babasının tıbbi masraflarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için parasını çekmek istediğini söyledi.

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan’da bankalardan para çekme işlemlerine kısıtlama getirilmişti.

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