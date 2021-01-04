Lübnan’da akaryakıt deposunda patlama: 10 yaralı

Lübnan’da akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Lübnan’ın Suriye sınırındaki Kasr kasabasında bir gaz ve akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan Lübnan Ordusu Komutanlığı, patlamanın bölgedeki ordu kontrol noktasından uzak bir yerde meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken yaralılar arasında Lübnan askerlerinin bulunmadığı ifade edildi. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri George Kettaneh, 4’ü ağır 7 yaralının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi. Çevredekilerden bölgeye yaklaşmamaları istendi.