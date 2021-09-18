Lübnan’da 20 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Lübnan İçişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Bekaa Ovası yakınlarında bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini duyurdu.

Lübnan İçişleri Bakanı Bassam al-Mawlawi başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, ülkenin doğusundaki Bekaa Ovası yakınlarında bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren al-Mawlawi, gözaltılar ve soruşturma hakkında detay vermeyeceğini söyledi. Güvenlik güçlerinin zanlıları yakalamak için operasyonlara devam ettiğini aktaran al-Mawlawi, "Ele geçirilen Amonyum nitratın daha güvenli bir yere taşınması için çaba göstereceğiz" dedi. Bölgede daha fazla amonyum nitrat olmasından endişelendiklerini söyleyen al-Mawlawi, vatandaşlar için tehlike arz eden herhangi bir malzeme olup olmadığının tespiti için bölgede kapsamlı bir tarama yapılması talimatı verdiğini ifade etti.

Beyrut Limanı’ndaki patlama

Ele geçirilen nitratların, 4 Ağustos 2020’de Beyrut Limanı’ndaki patlamaya yol açan patlayıcılar ile benzer olup olmadığı gündeme geldi. Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, sonra da büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlama nedeniyle yaklaşık 218 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylenmişti. Patlamanın ardından açılan soruşturma süreci devam ederken, Başbakan Hassan Diab’ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ve Yusuf Finyanus’u, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan ihmal ve kusur ile suçlamıştı.