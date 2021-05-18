Lübnan’a düşen roket parçaları görüntülendi

İsrail ve Lübnan sınırında dün gece karşılıklı olarak roketler atıldı. Roketlerin parçaları İsrail ve Lübnan sınırına yakın bölgede görüntülendi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dün gece Lübnan’dan İsrail’e 6 roket saldırısı düzenlendiği gerekçesiyle İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), topçu ve roketler ile roketlerin atıldığı noktayı ateş altına alarak karşılık vermişti. Yaşanan çatışmanın ardından, Lübnan’ın güneyinde bulunan Markaba kasabasında roket parçaları bulundu. IDF, Lübnan’dan atılan roketlerin tamamının Lübnan topraklarına düştüğü bildirirken, bulunan roketlerin parçalarının İsrail’e ait olup olmadığını ilişkin henüz açıklama yapılmadı.