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Lâstiği patlayan TIR’ın dorsesi yandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seyir hâlinde lâstiği patlayan TIR’ın dorsesi yandı.

Asayiş 24.09.2021, 13:56
Lâstiği patlayan TIR’ın dorsesi yandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seyir hâlinde lâstiği patlayan TIR’ın dorsesi yandı.

Kırsal Aliseydi Mahallesi civarında sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, İbrahim A. (56) idaresindeki ağır tonajlı TIR’ın patlayan dorse lâstiği alev aldı. Yükü bulunmayan TIR’ı hemen dorseden ayıran dikkatli şoför, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen lâstiklerden 3’ü kullanılmaz hâle gelirken, TIR dorsesinde maddî hasar oluştu.

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