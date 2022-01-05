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LPG tankına zulalanan esrar polise takıldı

Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda bir aracın LPG tankı içerisine zulalanmış 11 kilo 860 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 05.01.2022, 10:37
LPG tankına zulalanan esrar polise takıldı

Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda bir aracın LPG tankı içerisine zulalanmış 11 kilo 860 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ve teknik takip sonrasında bir aracın Konya’ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan otomobil ekipler tarafından durdurularak araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada aracın LPG tankına zulalanmış 175 parça halinde 11 kilo 860 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan ve karı koca oldukları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan detaylı çalışmalar neticesinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde 1 şahsın yapılan üst aramasında 0,7 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı ikamette yapılan aramada ise 14 adet uyuşturucu hap maddesi ve suç unsuru 100 TL ele geçirildi. Polisin, Tatlıcak ve Doğanlar Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 2 farklı adreste yaptığı aramada ise bir miktar eroin, 146 gram sentetik uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından 8 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve kullanmak suçlarından 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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