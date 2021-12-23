LPG tankı patlayan araç alev alev yandı

Esenler’de park halinde bulunan aracın LPG tankı patladı. Otomobilden yükselen alevler önünde durduğu tekstil üretimi yapılan 2 katlı binaya da sıçradı.

Olay, Esenler Giyimkent 2’nci Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 ENB 263 plakalı Kia modelindeki aracın arka lastiğinden duman çıktı. Dumanla birlikte boş olan LPG tankı da patladı. Alev alev yanan araç, önünde durduğu tekstil üretimi yapılan 2 katlı binasının da yanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sevkiyat işiyle uğraşan Serkan Yıldız, “Ben buraya geldiğimde hafif bir kargaşa vardı ortalıkta. Arabada yangın yoktu, durduk yere oldu. Araç sahibi geldiğinde hiçbir şey yoktu. Araba sapasağlam duruyordu. Hiçbir şey yokken bir anda oldu. Arkasını döndü 30 saniye geçti, koşa koşa geldi, arabadan dumanlar çıkmaya başlayınca alev aldı araba. Herkes müdahale etmeye çalıştı. Binanın içinde insanlar da vardı, onlara yardımcı olmaya çalıştım, çıkarttık dışarı ama sadede zarar araba ve iş yeri yandı” şeklinde konuştu. Olayı gören kurye Osman Aksu, “Buraya geldim. Araba bir anda patlamaya başladı. Göründüğü gibi zaten bir anda alev aldı. Etrafındaki araçları falan komple çektiler buradan. Buradaki esnaf arkadaşlar da yardımcı olamadılar” dedi.