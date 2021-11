LPG tankı patlayan araç alev aldı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken patlama sesi üzerine aracını durduran sürücü, alevlerin yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç söndürülürken yangının LPG tankından çıktığı tahmin ediliyor.

Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.S., kendisine ait 45 KZ 515 plakalı otomobille seyir halindeyken aracını benzinden LPG’ye geçirdi. Geçiş sonrası gelen patlama sesinden şüphelenen A.S. lastiklerin patladığını düşünerek araçtan inip kontrol etti. Aracından alevlerin yükseldiğini fark eden A.S. durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında araç tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının LPG tankından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.