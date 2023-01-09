LPG tankı değişimi sırasında patlama yaşandı

Afyonkarahisar’da oto LPG değişim dükkanında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Tabduk Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman E. isimli tamirciye ait dükkanda LPG değişimi esnasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydan geldi. Alev alan LPG tankını dükkan sahipleri dışarı atıp ardından itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye kipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dükkan çalışanlarının olayda soğukkanlı davranması yangının büyümesini engellerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.