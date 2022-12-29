LPG beynine metamfetamin zulalayan şahıs polisten kaçamadı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araca ait LPG beyninin içerisine zulalanmış bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, bir araca ait LPG beyni içerisine zulalanmış 18,23 gram metamfetamin, şahsın üzerinde ise 49,7 gram kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.