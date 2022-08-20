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Los Angeles’ta kalabalık grup marketi yağmaladı

ABD’nin Los Angeles kentinde kalabalık bir grup, "7-Eleven" adlı marketi yağmalarken, ürünleri çalışanların üzerine de fırlattı.

Asayiş 20.08.2022, 16:00
Los Angeles’ta kalabalık grup marketi yağmaladı

ABD’nin Los Angeles kentinde kalabalık bir grup, "7-Eleven" adlı marketi yağmalarken, ürünleri çalışanların üzerine de fırlattı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde kalabalık bir grup, Figueroa Caddesi ile El Segundo Bulvarı’nın kesiştiği yerde bulunan "7-Eleven" adlı markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, grubun hızla yiyecekleri, içecekleri ve diğer ürünleri yağmaladığı görüldü. Grup markete de zarar verirken, ürünleri çalışanların üzerine fırlattı. Çok sayıda ürünü çalan yağmacılar, kısa süre sonra polis gelmeden kayıplara karıştı. Los Angeles polisinden yapılan açıklamada yağmalamanın, bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken, olaya karışanların kimliklerinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istendi. Los Angeles Polis Departmanından Ryan Moreno, "Bu durumun bir caddeyi, otoyolu veya şehrin herhangi bir bölümünü ele geçirebileceklerini düşündükleri yeni bir trend haline gelmesini gerçekten durdurmak istiyoruz" dedi.

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